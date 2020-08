La reacción de Mica Viciconte al escuchar la revelación del promedio sexual entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

Dentro de lo que fue su regreso a la conducción por partida doble en la televisión, Nicole Neumann sorprendió con una inesperada confesión que involucra netamente a Fabián Cubero, persona con la que estuvo casada hasta 2017, del mismo nacieron tres hijas y hasta el día de la fecha no logran recomponer su relación entre sí. En este caso, la revelación tuvo que ver con las veces en que los mencionados tenían encuentros sexuales estando casados, información que llegó a Mica Viciconte y quien no se quedó callada.

Lo que se buscó a partir de su declaración fue la palabra de la actual novia del «Poroto», quien actualmente ocupa el rol de panelista del programa «El show del problema» de Canal 9 y el el tema no pasó de largo para saber su opinión. Recordemos que la exintegrante de «Combate» no puede referirse explícitamente a la top ya que posee una medida cautelar que le impide ello, pero se encargó de hablar del caso de su novio.

De esta manera reaccionó Mica Viciconte en cuanto le dijeron y mostraron la declaración de Nicole Neumann donde recordó su única etapa de casada como lo fue con Fabián Cubero. «Fabián es un tigre (se ríe). Hablando en serio, yo agradezco hacer el amor con alguien que tengo pasión y que lo amo. Yo hablo de mi pareja actual, no hablo de mis ex parejas, yo nunca hablé, jamás, tampoco hablé de mi record anterior, no me gusta. Cuando Fabián pisa, cuesta que crezca el pasto», manifestó con rostro seria.

El momento en que Nicole Neumann hizo la sorprendente confesión

En el comienzo de su nuevo programa de KZO, la panelista tuvo a su conductor de «Nosotros a la mañana», Joaquín «Pollo» Álvarez, como su invitado al segmento «las 10 de Nicole. En ello, la top consultó: «Vamos a ir al campo más íntimo. Yo recuerdo que a una semanita de casado, sale una nota en vivo de Tefi (Russo), tu mujer, y le preguntaron ‘¿cómo estaban en la intimidad?’. Y ella respondió que siempre estabas cansado. ¿Mejoró el promedio o seguimos en esa sintonía?». El periodista respondió: «¡Empeoró ese promedio! Pero es así: el sexo pasó de moda. Hay que tener poco, lo normal».

«¿Para vos cuánto es poco, normal, semanalmente?», fue la repregunta que le hizo la blonda. Convencido, el Pollo contestó: «Para una pareja que está hace 4 años, uno de casados, tres veces por semana está perfecto. No nos movamos de ahí». En ese momento, al no poder creer su respuesta, Nicole Neumann sorprendió con su confesión personal de su etapa junto a Fabián Cubero. «Pará, yo estaba en ese promedio a diez años de casada», soltó. Con picardía, el comunicador concluyó: «Vos serás una golosa».