Revelan el verdadero origen de la rivalidad entre Moria Casán y Jorge Rial

Moria Casán y Jorge Rial sostienen desde hace tiempo una disputa feroz en las redes sociales. Ahora, desde el programa Lanata sin Filtro (Radio Mitre), Marina Calabró detalló el motivo de este enfrentamiento.

En el comienzo de su columna, Calabró indicó que la pelea entre la ex vedette y el periodista habría empezado cuando la ella lo reemplazó al frente de Intrusos durante una licencia. “A partir de ahí, se había filtrado un audio de ella, que les había mandado a su círculo íntimo o no tanto, donde hacía algunas críticas al conductor. Ella decía ‘El programa ahora está bueno, antes no tanto. Ahora los chicos [por los panelistas] están felices. A mí me quieren, a él lo odian’. Y desde allí quedó cierto encono, cierta tirantez, algo menor, muy solapado”, explicó la periodista.

Pero, lo que comenzó siendo como algo pequeño derivó en fuertes cruces en las redes sociales. Una mañana, Rial publicó una captura del programa Cantando 2020 en la que se veía a Casán detrás de una cinta de seguridad y escribió: “¿Acá es la cola para el IFE”. Algo que no fue bien recibido por la diva.

Rápidamente, Casán retrucó en duros términos. “Es la cola para recibir comisión de sobres que me corresponden, que recibió un animador vespertino, decadente y mercenario, que está en la tele gracias a mí y que nunca me hizo un regalo. Así que gustosa espero este 16 de agosto recibir regalitos de cumple. Kisses”.

Ahora, fue la diva quien inició un nuevo capítulo de la pela. En esa ocasión, Casán comentó una publicación de Rial en la que el conductor celebraba que su programa había liderado la franja del rating de ese día. “Esto ya no es ni anaftalinado, ja. Es arcaico. Siglo XXI y festejar esto en época de Covid-19, en pleno 2020 es [como] volver a la papa con la antena”, opinó.

Hacia el final de su columna, Calabró compartió un audio del programa de Rial en el que el conductor le respondió a las indirectas de la diva. En esa respuesta el conductor dejó los eufemismos de lado y recurrió a duros calificativos.

“Mucha diva antigua en la tele, mucho olor a naftalina. Hay muchas así en la televisión que siguen creyéndose diva y siguen laburando de eso, ninguneando a nuevas generaciones desde un divismo que está rancio, antiguo, que más que divismo es envidia. Es saber que te estás cayendo del tablero. Y cuando sentís que te estás cayendo del tablero, te querés llevar puestos a todos. Casos como el que vimos de Moria”, dijo el conductor de Intrusos.