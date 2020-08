¡Se cansó y repartió para todos lados! Viviana Canosa estalló y se defendió de todas las acusaciones sufridas

Vienen siendo semanas más que polémicas en la vida de Viviana Canosa. Lo cierto es que la periodista está en el centro de la polémica desde que tomó por televisión y en vivo desde su programa «Nada personal» un poco de dióxido de cloro. Este líquido es un químico al cual muchos presentan como la cura para el coronavirus, desmentido por el Ministerio de salud, científicos e infectólogos argentinos. En ese sentido, cuando un niño de cinco años falleció en Neuquén tras ingerir esto, lo cierto es que los problemas aumentaron para la comunicadora.

En primera instancia, varios colegas la repudiaron y pidieron que maneje mayor responsabilidad a la hora de hablar sobre ciertos temas en este actual contexto social. Pero la cosa subió de temperatura después, donde a Viviana la denunció en la justicia un diputado neuquino del «Frente para todos» y el resultado fue una imputación para la mencionada exintegrante de «Intrusos». Después de todas esas tensiones, llegó el momento de su descarga televisiva.

Teniendo a su abogado Juan Manuel Dragani como invitado, llegó un momento en que Viviana Canosa miró fija a cámara y salió a defenderse de todo lo sufrido. «Siempre me enfrenté a los poderosos porque me gusta la verdad. ¿Qué les pasa conmigo? Estoy en un gran momento de mi vida porque estoy sola, con mi hija, mi familia, aparecieron amigos nuevos para ayudarme de manera incondicional», lanzó como introducción.

Fuerte descargo de Viviana Canosa

Después, Canosa se metió de lleno en cuanto ocurrió lo del niño de la provincia de Neuquén. «El domingo pasado mientras daban a conocer esta noticia horrible me tuve que bancar que a mi teléfono personal me dejaran mensajes de WhatsApp diciéndome las cosas que me harían, era de violencia de género, desde amenazas hasta lo sexual. Pero se dio vuelta, la gente ya se dio cuenta de todo. Operadores de turno, berretas, rastreros, son un horror, son patéticos», disparó.

Por último, Viviana Canosa dejó bien en claro lo bien que se siente en lo que sería estar del otro lado de la parte negativa de la política. «No le tengan miedo a ser libres, no le tengan miedo a la libertad. Me siento súper orgullosa, lo logré finalmente mamá, llegué, es hermoso estar en la vereda de enfrente de los hijos de pu.., de los chorros, corruptos, delincuentes, es hermoso estar de este lado. Es placentero, puro éxtasis», sentenció.