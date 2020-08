Recuerdo medio incómodo: el video de JLo con su ex novio que se hizo viral

Aunque en la actualidad la actriz y cantante Jennifer Lopez mantiene una relación muy estable con el beisbolista Alex Rodríguez (Arod), para nadie es un secreto que la reconocida “Diva del Bronx” tiene varias relaciones públicas en su haber.

Después de su matrimonio con el cantante Marc Anthony, una relación que llamó mucho la atención en la vida amorosa de JLo fue la que mantuvo con el bailarín y actor Casper Smart, quien es 18 años menor que ella.

En las miles de fotos y videos que hay de ellos, lo que más se notaba de esta pareja era la increíble química que tenían. Muchos llegaron a decir que Casper rejuveneció a Jlo y se notaba que entre los dos había bastante compenetración.

Este fin de semana, en el marco de recordar la trayectoria de Jlo, los fanáticos viralizaron un video de la artista con su exnovio en el que los dos hacen una coreografía espectacular que termina con la sonrisa de la complicidad que solo le puede dar una pareja enamorada.

No sabemos con certeza si a Alex Rodríguez le gustará ver el video. De todas maneras terminaron hace años (no tan en buenos términos) y lo que sí es seguro es que Jlo lo se va preciosa y que su ex hizo un magistral trabajo.