Independiente sumó como refuerzo, un juvenil de Racing que quedó libre

Rotela, quien se desempeña como lateral o volante por la derecha y tiene 21 años, llegó al “rojo” libre de Racing, y firmó un contrato hasta diciembre de 2022.

En principio Rotela se entrenará con el plantel de reserva que conduce Fernando Beron en el predio de Villa Domínico. Rotela se hizo la revisión médica y firmó contrato con Independiente, luego de haber quedado libre de Racing en junio pasado.

“Yo quedé libre de Racing en junio. Mis representantes empezaron a buscar y apareció Independiente. Me quiso Fernando Berón. Me llamó y me preguntó cómo me sentía para afrontar esta nueva etapa”, explicó el futbolista, cuya cláusula de rescisión es de cinco millones de dólares.

En declaraciones a TyC Sports, Rotela indicó que estuvo “desde los cinco años” en Racing, pero aclaró que llega a Independiente “con las ganas y el sacrificio para devolverle la confianza” que le brindaron.