Costa: “Cuando murió La Floppy fui a despedirla a la puerta del sanatorio para acompañar a Lizy”

Además, destacó lo unidas que eran Tagliani y Floppy y expresó su preocupación por la conductora cuando todo vuelva a la normalidad. “Floppy vino al mundo a traer alegría, a cuidarnos a todas y cuando Lizy vuelva a su programa y al teatro, va a ser raro para todas nosotras, que decantábamos en la figura de Floppy. Yo sabía que Lizy estaba acompañada, contenida. A veces no tenés tiempo de estar pendiente de tu amiga como se merece, pero sabiendo que estaba la Floppy, era otra cosa…”, dijo Costa conmovida.

Y contó una infidencia sobre cómo Tagliani protegía a su entrañable amiga. “Floppy cumplió su sueño que era estar en televisión y cualquiera, en su lugar lo hubiera hecho gratis, pero Lizy nunca se lo permitió. No iba a dejar que laburara sin que le paguen… hasta desde ese lugar estaba el respeto de la amistad”, reveló.

A la hora de definir a Floppy, Costa manifestó que era “una niña, un alma pura”. “La floppy era muy creyente y yo conectaba con ella desde ese lugar. En la Biblia hay una historia de Enoc, que Dios se lo llevó antes de tiempo para que no pase por el dolor de la muerte. Y la Floppy no pasó por el dolor de la muerte, se fue, se elevó”, dijo. Y habló sobre la leucemia con la que su amiga fue diagnosticada apenas unos días antes de morir. “Tenía una enfermedad que no sabía y tampoco sufrió el deterioro físico. De mucha gente que he conocido a lo largo de mi vida, si hubiera alguien que no se mereciera que le doliera el dedo o la cabeza era Floppy”, concluyó.