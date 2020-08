Fernández y Georgieva se comprometieron a ordenar la deuda de la Argentina

“Esta mañana tuve una extensa charla con la titular del FMI, y coincidimos en que sin prisa, pero sin pausa, nos pondremos a trabajar para ordenar el desorden que heredamos del gobierno anterior y el Fondo”, expresó Fernández.

“Para lograr certezas hay que poner en orden las cuentas. Las cuentas con los organismos internacionales las pondremos en orden. Mi conversación con Kristalina Georgieva me alienta a pensar que lo haremos con una lógica común: la de no postergar a la Argentina y no hacer sufrir a los que mucho han sufrido”, agregó.

En ese anuncio, Fernández remarcó la importancia de la industria como generadora de puestos de trabajo y de divisas, producto de la exportación, para poder hacer frente a los desafíos del país.

El primer mandatario aseguró que confía en que se podrá llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario debido a las importantes coincidencias que existen con Georgieva.

Fernández contó de la conversación con la representante del Fondo durante el anuncio de una nueva línea de electrodomésticos de la empresa Newsan.