Edith Hermida contó qué dijo Ivana Nadal tras su salida de “Bendita”: “Nos llamó descerebrados”

Ivana Nadal está en el ojo de la tormenta desde que blanqueó su noviazgo con Bruni Siri, el ex de Nati Jota. Pero frente a las críticas, la modelo aseguró que está tranquila porque “predica el amor” y que quienes la critican se sienten mal con ellos mismos. Al hacerse eco de estas declaraciones, Edith Hermida no pudo ocultar su indignación.“Ella te dice cómo actuar en la vida cuando yo vi un chat suyo hablando mal de todos nosotros”, dijo molesta por las contradicciones en el accionar de la modelo y lo que dice en sus redes. Y aunque en un principio no había especificado que decía el mensaje contra el panel de “Bendita”, terminó revelándolo: “Nos llamó descerebrados”.

Por su parte, Mercedes Ninci contó que el destinatario del polémico mensaje fue el psicólogo Gabriel Cartaña, quien también forma parte del programa que conduce Beto Casella. Y Edith volvió a tomar la palabra para explicar por qué expuso el comportamiento de Nadal. “Era un comentario que lo tenía atragantado hace muchos meses, Beto. Pido disculpas porque Bendita es un programa buena onda en general”, empezó.

Y siguió: “No me molestaba tanto que diga eso. No es la primera ni la última vez que alguien va a decir que yo soy una descerebrada. Lo que me molestaba es que de todas esas lecciones de vidas, diciendo ‘hablen bien de todas las personas’, cuando ella no es así como dice. Entonces, saquémonos las caretas y listo”.

Además, recordó que cuando Nadal formó parte del panel, durante este verano, tuvo muy buena onda con sus compañeros y que por esta razón no esperaba que se refiriera a ellos de manera despectiva. “Me sorprendió el mensaje. Alejandra Maglietti vio el mensaje conmigo, ella es mi testigo y avala lo que yo estoy diciendo”, cerró.