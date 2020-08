El Frente de Todos revocó en el Senado el mandato de un miembro del jury del Ministerio Público Fiscal

Al inicio de la sesión de este jueves, el bloque oficialista hizo uso de su mayoría para revocar el mandato de Mario Laporta como vocal en representación del Senado del jury de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, con 41 votos a favor y 27 en contra.

Laporta había sido designado allí en 2018 por un decreto de la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti, a propuesta del interbloque de Juntos por el Cambio, lo cual fue cuestionado por el Frente de Todos en la sesión para fundamentar su apartamiento del cargo.

El principal defensor de la iniciativa fue Martín Doñate, quien preside la Comisión Bicameral del Ministerio Público Fiscal desde la cual el oficialismo busca remover a Casal, pese a no contar con los votos para el procedimiento del juicio político (dos tercios).

Doñate señaló que la remoción de Laporta pretende “enmendar una grave irregularidad que cometió la ex vicepresidenta Gabriela Michetti” por no someter a votación su nombramiento y luego criticó a Casal al tiempo que lo vinculó con la “mesa judicial” que el kirchnerismo le atribuye al ex presidente Mauricio Macri.

El rionegrino reiteró que la gestión anterior llevó a cabo “la mayor guerra judicial de la historia de la democracia argentina contra un gobierno, un proyecto político” y contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y agregó: “El procurador Casal fue el máximo responsable de este inédito sistema de persecución”.

Por su parte, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, calificó la avanzada del oficialismo como “un mamarracho” con un procedimiento “de nulidad absoluta” y defendió la legalidad de la designación al punto que remarcó que “ninguno de los senadores que hoy impugnan el mecanismo objetaron nada en 2018”.

Al respecto, afirmó que el nombramiento de Laporta se realizó “de conformidad a los precedentes: siempre fueron los bloques los que elevaban los nombres y la vicepresidenta convalidaba dicha designación”.

Naidenoff sostuvo que la jugada del Frente de Todos busca “contar con un tribunal de enjuiciamiento que responda” a sus intereses y subrayó: “Si quieren elegir un procurador ya habrá tiempo de discutirlo y tienen que tener el número, porque eso dice la ley”.

“No tienen que sacarlo de la cancha porque les molesta. Busquen los votos”, remarcó el formoseño y contrastó la situación con la imposibilidad de la gestión de Macri de nombrar como procuradora general a Inés Weinberg de Roca: “Se olvidan que nosotros propusimos a una procuradora y no la pudimos nombrar porque no había acuerdo, no estaban los votos”.