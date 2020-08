Acuña dijo que para la aprobación del protocolo educativo porteño falta “voluntad política” de Nación

“Vamos a juntarnos esta tarde, estamos presentando nuevamente el protocolo, porque no había nada insalvable, ninguna situación que no pudiera subsanarse”, adelantó Acuña, al hacer referencia a una nueva reunión con el ministro nacional, Nicolás Trotta, y autoridades del área de Buenos Aires.

En declaraciones al programa “Todos juntos”, que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia, la funcionaria porteña indicó: “Ellos (la Nación) interpretaron el protocolo como si fuera una vuelta a clases, que no es lo que estamos proponiendo”, ya que solo se trata del 1% de los alumnos de primaria y el 2% de secundaria.

“Acá no hay nada personal, no hay otras cuestiones, por eso digo que no hay nada insalvable desde lo técnico, pero hay que tener voluntad política”, subrayó Acuña.