Beto César reclamó los 80 mil pesos que ganó en el programa de Mariana Fabbiani

https://twitter.com/beto_cesar/status/1299005103060512768

“Por las dudas @mamushkaeltrece. les aviso que ya pasaron los 60 días para cobrar el premio que me gané, vamos día 61. Seguramente se les pasó, espero novedades$$$”, escribió en su cuenta de Twitter. Y cuando una seguidora le dijo que este tipo de premio se cobra a 90 días, retrucó: “Te corrijo, firmas antes de jugar que si ganas, son 60 días a partir de la emisión del programa. Como hay silencio de parte de la producción es que salgo a recordarles el compromiso firmado”.

Cabe señalar que desde que empezó la pandemia, César explicó en más de una oportunidad que estaba atravesando un momento complicado a nivel económico. “Algunos pudimos tener un poquito de espalda, yo no mucha. Si esto sigue varios meses más creo que muchos vamos a tener problemas económicos”, dijo en una entrevista que dio en abril a “Nosotros a la mañana”. Y agregó: “En este momento no nos entra dinero, no es fácil la vida del actor. Cuando decís artista la gente piensa en celebridades, pero no piensa en todos”.

Y semanas más tarde, publicó una carta abierta dirigida a Alberto Fernández en la que expuso su necesidad de volver a trabajar. “No pedimos que nos den un beneficio, pedimos trabajo y flexibilización de la cuarentena para poder salir a trabajar. Los artistas somos muy importantes, imagínese esta cuarentena en el mundo sin los artistas”, pidió el actor.