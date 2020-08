Duhalde volvió a hablar sobre la polémica que se generó: “Mis hijas no me reconocieron”

“La pandemia afecta la parte psíquica de mucha gente. Cuando me veo por televisión digo: ‘Uh, ¿cómo me pudo pasar?’. Mis hijas me dicen lo mismo, porque yo no soy de decir esas cosas”, sostuvo el ex mandatario.

En diálogo con Alguien tiene que decirlo, el programa que en esta jornada condujo Nelson Castro en Radio Rivadavia, el ex gobernador bonaerense agregó: “Me di cuenta después, cuando empecé a hablar con los que más me conocen. Mi hija mayor, que es psicóloga, me mandó un WhatsApp largo. No me reconocían”.

Asimismo, Duhalde relató que habló del tema con el neurocientífico Facundo Manes, a quien definió como su “amigo”.

“No va a haber elecciones porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares”, había lanzado el ex mandatario en la noche del pasado lunes, declaraciones con las que conmocionó a la dirigencia política y a la opinión pública.