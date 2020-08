El médico de River dijo que en el plantel “no hay ningún infectado”

“No tenemos otra persona con síntomas. No hay nadie en el plantel con síntomas. El lunes se harán nuevos testeos. Tal vez no alcance con un solo teatro”, explicó Hansing en declaraciones a TyC Sports.

El facultativo expresó que lo que ocurrió en la burbuja que la delegación realiza en Ezeiza “no estaba” en los planes del cuerpo técnico, dado que hay “pronta competencia”.

El próximo lunes toda la delegación de River que se concentra en un hotel de Ezeiza será sometida nuevamente a los testeos para determinar si hay algún otro cuadro positivo.

Hansing aseguró que a partir de que River puso en funcionamiento la “búrbuja” de aislamiento en Ezeiza “no entra, ni sale nadie”, y en ese sentido aclaró que dentro del protocolo los jugadores no comparten ni mates ni baños, y que cada uno de ellos está solo en su habitación y come a través de la distribución de alimentos y no en espacios comunes.