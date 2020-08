Espionaje ilegal: el ex secretario de Macri ya tiene fecha de indagatoria

El juez Augé también resolvió que Silvia Majdalani, la ex subsidrectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), deberá declarar el 8 de octubre y el ex titular del organismo, Gustavo Arribas, el 9 de octubre, también a las 10.30.

Asimismo, Susana Martinengo, que era la ex encargada de documentación presidencial, fue convocada para ampliar su indagatoria para el 11 de setiembre.

La lista de ampliaciones de indagatoria propuestas por los fiscales Cecilia Incardona y Cecilia Eyherabide en el marco de la denominada “causa grande” por supuesto espionaje ilegal es extensa. I

La Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura informó la disponibilidad del sistema de videoconferencia entre los días 4 de setiembre y 9 de octubre, y anunció que “dentro de las próximas 72 horas se informaría los datos de conexión específicos para la celebración de las audiencias”.

La lista de indagados incluye a todos los espías y ex espías que integraban el grupo de Whatsapp denominado “Super Mario Brios”, que estaban bajo las órdenes de Alan Ruiz, un ex agente que trabajó en La Pampa y llegó a la AFI a raíz de su supuesta vinculación con la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

El cronograma de las indagatorias es el siguiente.

*Facundo Melo, 4 de septiembre a

*Leandro Cesar Araque, 7 de septiembre

*Jorge Horacio Saez, 8 de septiembre

*Emiliano Federico Matta, 9 de septiembre

*Susana Mabel Martinengo, 11 de septiembre

*Diego Luis Dalmau Pereyra; 14 de septiembre

*Gustavo Marcelo Cicarelli, 15 de septiembre

*Jonathan Ezequiel Nievas, 17 de septiembre

*Andrés Patricio Rodríguez, 18 de septiembre

* Javier Esteban Bustos, 21 de septiembre

*Daiana Romina Baldasarre, 22 de septiembre

*Jorge Ochoa, 24 de septiembre a

*Mariano Ignacio Flores, 25 de septiembre

*Martín Terra, 28 de septiembre

*Dominique Lasaigues, 29 de septiembre

*María Belén Sáez, 1 de octubre.

En todos los casos, a las 10.30.

*María Mercedes Funes Silva, 1 de octubre a las 14,30 horas.

*Juan Carlos Rodríguez, 2 de octubre a las 10,30 horas.

*Denise Aya Tenorio, 2 de octubre a las 14,30 horas.

*María A. Fermani, 5 de octubre a las 10,30 horas.

*Alan Flavio Ruiz, 5 de octubre a las 14,30 horas.

*Dario Nieto, 6 de octubre a las 10,30 horas.

*Silvia Majdalani, 8 de octubre a las 10,30 horas.

*Gustavo Héctor Arribas, 9 de octubre a las 10,30 horas.

Fuente: Tiempo Argentino