Japón: Shinzo Abe dimite por motivos de salud

“Mis condiciones de salud no son perfectas. Una salud pobre puede derivar en decisiones políticas erróneas (…) no puedo seguir siendo primer ministro si no tengo la confianza de poder llevar a cabo el trabajo que me ha encomendado la gente”, dijo Abe, de 65 años.

El mandatario ha sufrido de colitis ulcerosa durante años.

Recientemente había acudido al hospital en dos ocasiones, lo que había creado una serie de preguntas sobre si podría permanecer en el cargo hasta el final de su mandato, que debía durar hasta septiembre de 2021.

“Pido disculpas desde el fondo de mi corazón, a pesar de todo el apoyo del pueblo japonés, dejo el cargo con un año completo en mi mandato y en medio de varias políticas y el coronavirus”, declaró, reporta el sitio France24.com