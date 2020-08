Quién es Nicole Poturalski, la joven novia de Brad Pitt

Nicole nació en Bergkamen, en el oeste de Alemania, y tiene ascendencia polaca. Hace diez años que viene construyendo una sólida carrera en el mundo del modelaje, en la que ha desfilado en las pasarelas más glamourosas de New York, París y Milán y apareció en las portadas de las revistas más importantes del ambiente. También es madre de un nene llamado Emil.

Tras la trascendencia de las primeras imágenes de la nueva novia de Pitt, los fanáticos del galán no tardaron en señalar el parecido entre la modelo y su ex, Angelina Jolie. Al igual que la actriz, Nicole tiene unos impactantes ojos azules, cabello castaño y mide 1,78. Además, está muy comprometida con algunas causas sociales, tales como la lucha contra el abuso infantil y el movimiento Black Lives Matter, contra el racismo.

Live life to the fullest and do whats best for YOU and the ones you care the most about