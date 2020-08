En julio, más de 10 argentinos por segundo compraron dólar ahorro

Más de diez personas por segundo compraron dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) durante julio, un nivel récord desde la implantación del cepo cambiario de octubre de 2019 e incluso un 52,6% mayor a la cantidad de sujetos que lo hicieron ese mes, antes de la implantación del tope de US$ 200 mensuales.

Los datos surgen del último informe del mercado cambiario difundido por el Banco Central y muestran un considerable crecimiento de las compras de moneda extranjera desde el comienzo de la pandemia de coronavirus y el aislamiento social.

Como desde el inicio de la pandemia el turismo internacional está paralizado, se descuenta que todas las operaciones en el mercado formal fueron para ahorro o atesoramiento.

Las operaciones de compra o venta de moneda extranjera en el mercado formal minorista sólo pueden realizarse en días hábiles en el horario de 10 a 15, de lo que se desprende que en julio, con 21 días hábiles, se contaron exactamente con 378.000 segundos para concretarlas.

Según el BCRA, el mes pasado hubo aproximadamente 3.900.000 personas que realizaron compras por US$ 753 millones, a un promedio de US$ 193,07 per capita.

Pero de los números también surge que la cantidad de personas que compraron dólares u otra moneda extranjera alcanzaron en julio 10,3 casos por segundo, un nivel récord a pesar de las restricciones impuestas desde septiembre del año pasado.

Por entonces, se estableció un tope de US$ 10.000 dólares o su equivalente en otra moneda extranjera por persona y por mes, en un intento de atenuar la permanente caída de reservas internacionales que se venía registrando desde el lunes 12 de agosto, al día siguiente de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Hasta entonces, la cantidad de compradores de moneda extranjera en el MULC alcanzaba a 1.500.000 personas por mes, menos de la mitad de los que recurrieron al mercado formal en julio de este año.

En la noche del domingo 27 de octubre, tras conocerse la victoria de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales, el Banco Central, por entonces presidido por Guido Sandleris, restringió aún más el tope de compra, que se ubicó en US$ 200 mensuales por persona a partir del lunes 28.

Ese tope se mantiene hasta la actualidad, con el agregado de un recargo del 30% por el impuesto PAIS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria).

En un principio, las medidas de octubre y diciembre del año pasado parecieron surtir efecto: en noviembre, la cantidad de compradores bajó de 2.556.000 a 1.770.000 personas, en tanto el volumen neto de compras se redujo de los US$ 3.920 millones de octubre a menos de la décima parte, con US$ 374 millones.

Por su parte, el impuesto PAIS tuvo una significativa incidencia: de las 2.600.000 personas que compraron dólares en diciembre de 2019, se cayó a 600.000 en enero de 2020, luego a 455.000 en febrero y al mínimo de 435.000 en marzo, con montos de compras netas de US$ 92 millones, US$ 68 millones y US$ 73 millones en cada uno de los primeros tres meses del año.

Abril marcó un abrupto cambio de tendencia, en el primer mes de aplicación plena de la cuarentena y con un aumento de la desconfianza del público en general por el aumento del gasto, el déficit fiscal y la emisión de pesos que representó la urgencia de la pandemia.

En el cuarto mes del año en curso, la cantidad de personas que compraron dólares u otra moneda extranjera ascendió a 1.200.000 casos y aumentó un 175,9% respecto de marzo, en tanto el volumen de compras se incrementó un 200%, de lo que se desprende que no solo creció el número de compradores sino también el promedio de las operaciones: de US$ 167,82 per capita en marzo a US$ 182,50 en abril.

La situación se agravó en mayo, con la duplicación de la cantidad de compradores (2,4 millones) y un aumento del 105,93% en el monto de compras, a razón de US$ 187,92 por persona.

Junio tuvo un aumento del 37,5% en la cantidad de compradores, que se elevó a 3,3 millones, que adquirieron US$ 629 millones, a razón de US$ 190,61 por cabeza.

Los últimos datos de la autoridad monetaria marcan un récord de 3,9 millones que compraron US$ 753 millones, con un promedio per capita de US$ 193,07.