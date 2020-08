Fuerte reacción de entidad antitabaco contra producto de vapeo de Philips Morris

”Nuestra innovación libre de humo se convierte en el primer y único producto de nicotina electrónico en recibir dicha autorización de la administración de alimentos y medicamentos (FDA)”, destaca en su página web acerca de su cigarrillo iqos la tabacalera Philip Morris International, una de las dos compañías más grandes a nivel global, que fabrica un producto tóxico que mata a más de 7 millones de personas en el mundo cada año”, expresa la Unión Antitabáquica Argentina (UATA), a través de un comunicado

Más adelante, señala; “se genera una gran controversia, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) compartió un descargo de la FDA en el que aclara que ‘a pesar de haber autorizado la comercialización del sistema de calentamiento de tabaco IQOS, esos productos no son seguros ni están aprobados por la FDA’, a la vez que agrega que “rechazan las afirmaciones de que el uso del producto fuera menos perjudicial que otros productos de tabaco o redujera los riesgos para la salud”.

“Muy atinado para esta ocasión es el viejo dicho ‘no aclares que oscurece’. ¿Cómo es posible que hayan autorizado este producto y deban salir a desmentirlo?”, se pregunta la Unión Antitabáquica Argentina. A lo que seguidamente apunta “Hay gran cantidad de evidencia científica que afirma que la nicotina es adictiva y que ‘la mayoría de los fumadores consumen tabaco habitualmente porque son adictos a la nicotina. La adicción se caracteriza por la búsqueda compulsiva y el consumo de la droga, aún a la luz de las consecuencias negativas para la salud.’ Tal como lo confirma el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas de Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés)”

Menciona además que es la misma Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS) la que manifiesta a través de su representante en Colombia, Gina Tambini, quien había afirmado en mayo de este año que “los sis electrónicos de suministro de nicotina son indudablemente dañinos, deben estar estrictamente regulados y, lo más importante, deben mantenerse fuera del alcance de los niños.”

En esa línea, plantea que “Frente a esta gran contrariedad, la organización internacional Campaign For Tobacco Free Kids (Campaña por Niños Libres de Tabaco), difundió un análisis acerca de las tácticas de las grandes tabacaleras durante la pandemia de COVID-19 para anunciar productos nocivos y adictivos. Allí alertan que ‘en Guatemala, Rumania, España, Italia y otros países (28 en total), Philip Morris International (PMI) y British American Tobacco (BAT), las dos compañías tabacaleras más grandes del mundo, se están apropiando de los hashtags de las redes sociales ‘Stay at Home’ promovidos por los gobiernos y las autoridades sanitarias para comercializar productos de cigarrillos calentados IQOS y Glo, cigarrillos electrónicos Vype”, expone

“En la Argentina, el cigarrillo electrónico está prohibido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) desde mayo de 2.011, por medio de la Disposición 3226/11, en la cual se detalla la prohibición para la importación, distribución, comercialización y publicidad”, remarca la institución antitabaco.

Sostiene también que “a pesar de que esta disposición fuera ratificada en noviembre de 2.016, argumentando que ‘se encuentra probado que aporta sustancias tóxicas, siendo posible que favorezca el inicio en el tabaco de aquellos que nunca han fumado cigarrillos convencional, en especial los adolescentes, quienes lo usan en ocasiones como elemento recreativo’, la comercialización de este producto sigue vigente en todo el país”, remarca.