Nuevo protocolo para el plantel de River en la “burbuja” de Ezeiza

Es que luego del positivo que se detectó en el entrenador de arqueros Adrián Olivieri, quien dejó la concentración y se recupera en su casa, los jugadores no tenían permiso para poder salir de sus habitaciones hasta tanto se hagan los nuevos testeos.

Sin embargo, como están concentrados en un predio que tiene algunas comodidades que así lo permiten, el cuerpo técnico “millonario” fue autorizado para que los jugadores puedan tener un “corredor seguro” y así salir de sus habitaciones y realizar algunas actividades, pero siempre siguiendo el protocolo establecido.

Así, ahora los jugadores podrán ejercitarse al aire libre, pero con algunas particularidades como el hecho de que podrán salir de sus piezas solo para ir hasta la cancha, sin cruzarse con nadie, y manteniendo más de dos metros de distancia entre cada uno.

Algunos jugadores utilizaron el sábado para poder salir de sus habitaciones y recorrer los espacios abiertos, dado que el Holiday Inn -donde el plantel se encuentra- tiene una cancha de fútbol y un predio verde bastante amplio al lado. El médico del plantel Pedro Hansing, había señalado en las últimas horas que ninguno de los jugadores -tras el positivo de Olivieri- presentaba síntomas de coronavirus, pero no obstante el lunes se volverán a hacer los exámenes pertinentes.

Los jugadores “millonarios” no pueden realizar actividades “indoor”, por lo que no pueden utilizar el gimnasio, pero no obstante podrán movilizarse, con los recaudos necesarios, en los demás espacios del lugar.

Debido al positivo detectado, el plantel no puede salir del hotel y en ese sentido se cortaron los traslados y entrenamientos en el River Camp, hasta tanto se efectúen los nuevos hisopados.

Luego de las actividades en el hotel, los jugadores deben regresar a sus habitaciones, donde no salen ni para comer todos juntos, dado que están alojados de manera individual y los cocineros les llevan la comida.