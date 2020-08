Arturo Vidal contra la dirigencia del Barcelona: “Han hecho cosas que no van con un equipo de primer nivel”

“Han hecho cosas que no van con un equipo de primer nivel y al final te pasa la cuenta cuando enfrentas a un equipo ordenado, que tiene mentalidad ganadora, con jugadores que físicamente se preparan y que tienen un sistema de juego muy fuerte. Eso pasa factura cuando uno está débil de cabeza y de energía, es lo que nos pasó”, dijo Vidal en una entrevista en la plataforma Youtube.

Además, el volante que no entra en los planes del nuevo entrenador Ronald Koeman y fue catalogado por el club como transferible, continuó: “Claramente, esto no es solo de jugadores, sino que es algo mucho más grande, las cosas no se están haciendo bien. El club tiene que mejorar, pero no es llegar y sacar a los más grandes para que las cosas cambien”.

“El Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar, el fútbol ha evolucionado mucho y el ADN está quedando atrás, los otros equipos están mejorando en otros aspectos. El fútbol en estos momentos es más físico, de más fuerza y velocidad, y la técnica a veces pasa a un segundo plano”, consideró.

Y añadió: “Hay muy buenos jugadores, tenemos a (Lionel) Messi que es el número uno y es un extraterrestre, pero él necesita ayuda, necesita jugadores que mejoren el equipo y los resultados”.

Por último, Vidal manifestó su deseo de volver a vestir la camiseta de la Juventus de Italia: “(Andrea) Pirlo era increíble cuando jugaba, imaginatelo como entrenador. Si me llama él o la Juventus, yo feliz, pero uno tiene que estar tranquilo. Si pasa, pasa”.