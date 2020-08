Biden responsabilizó a Trump por la violencia racial en Estados Unidos

“Este presidente perdió hace mucho tiempo cualquier liderazgo moral en este país. No puede detener la violencia, porque durante años la ha fomentado”, señaló el aspirante a la Casa Blanca, quien competirá con Trump en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

“Donald Trump puede creer que pronunciar las palabras ley y orden le hace fuerte, pero su fracaso en pedir a sus propios seguidores que dejen de actuar como milicia armada en este país muestra lo débil que es”, agregó.

Biden condenó a su vez el “exceso de la fuerza” de los cuerpos de seguridad, así como “la violencia de extremistas y oportunistas” y la “destrucción de la propiedad”: “La violencia no traerá cambios (…) No debemos quemar, debemos construir”.

“Quiero ser muy claro en esto: los disturbios no son protestas, los saqueos no son protestas, los incendios no son protestas. Es anarquía, simple y llanamente. Y aquellos que lo hacen deben ser procesados”, remarcó.

Al respecto, Biden recordó al afroamericano George Floyd, asesinado por la policía de Minnesota, y a Jacob Blake, quien fue atacado a quemarropa por un policía de Wisconsin pero logró sobrevivir. “Yo hablé con las familias, conozco su dolor”.

“Trump falló en proteger a América, por eso ahora trata de asustar al país”, sostuvo.

“Quiero una América segura, a salvo de Covid-19, a salvo del crimen y el saqueo, a salvo de la violencia racial, a salvo de los malos policías. Y a salvo de cuatro años más de Donald Trump”, añadió el ex vicepresidente.

Biden señaló además que “el miedo no construye futuro, pero la esperanza sí lo hace”. “Si yo fuera presidente hoy, el país estaría más seguro y veríamos menos violencia”.