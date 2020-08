El coronavirus viene afectando en especial a la juventud

Estudios recientes marcan que la mayoría de los contagios afecta a personas de entre 20 y 40 años.

Sin embargo, el 70 % de quienes mueren por el brote tenía más de 60 años.

Aunque al principio de la aparición del Covid- 19 se creía que el virus era un asunto de las personas mayores, ahora el mundo está viendo cómo los jóvenes se contagian y pueden contagiar a otros.

La OPS remarcó que esto también esta sucediendo en América Latina.

“Los jóvenes son los principales impulsores de la propagación en nuestra región”, declaró en conferencia de prensa virtual la directora de la OPS, Carissa Etienne.

La OPS también alertó del comportamiento de algunos jóvenes en la región que, aunque quizá no se enfermen de gravedad, sí pueden contagiar el virus a otras personas.

Las reuniones masivas son un gran problema en la región, como fue comprobado en diferentes países de América del Sud.

Por otra parte, de acuerdo con una encuesta realizada por Unicef, uno de cada tres jóvenes de América Latina y el Caribe considera que no está en peligro de contagiarse del coronavirus y solo un tercio de los 10.500 jóvenes entrevistados eligió las respuestas correctas sobre cómo se trastime el virus.

La encuesta se hizo entre personas de 13 y 29 años de 31 países de la región a través de mensajes de texto en el celular.

Unicef consideró “preocupante” la falta de información entre la juventud sobre el Covid-19.

Esa misma preocupación la expresó el director de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus: “Lo hemos dicho antes y lo diremos nuevamente: los jóvenes no son invencibles. Los jóvenes pueden infectarse, pueden morir y transmitir el virus a otros. Es por eso que deben tomar las mismas precauciones para protegerse a sí mismos y a los demás”.

Según la OPS, el grupo de edad con más contagios de Covid-19 en América Latina está entre 20 y 40 años, con más de 900.000 casos entre las personas de 30 a 39 años y cerca de 800.000 entre los 20 y los 30 años.

Sin embargo, la mayoría de las muertes por el virus no corresponde con estas edades.

Por el contrario, las personas mayores de 60 años son quienes más fallecen por el virus, según cifras de la misma organización.

Al respecto, la viróloga de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá María Fernanda Gutiérrez, explicó a France24.com que en la medida que aumenta la edad, aumentan también las comorbilidades.

Quienes padecen enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad, sobrepeso, problemas respiratorios y cáncer tienen más posibilidad de contagiarse del virus y de morir a causa del mismo.

Mientras que solo el 6 % de los jóvenes contagiados entre 20 y 30 años y el 9 % de quienes están entre los 30 y 40 años tienen alguna comorbilidad, estas cifras de otras enfermedades suben al 43 % en las personas contagiadas con edades entre 60 y 69 años y al 51 % en quienes tienen más de 70 años.

La viróloga Gutiérrez explica que no hay ninguna explicación científica de por qué los jóvenes son los que más se contagian, pero sí una empírica: “La gente entre los 20 y 40 años es la que más sale a la calle y los jóvenes son los que menos se cuidan. Ellos están convencidos de que esto no es con ellos y la historia les ha demostrado que es así, porque si bien se contagian, muchos de ellos ni se enteran y muy poquitos se complican, entonces sienten que no tienen problemas y no se dan cuenta del impacto social que tienen, es un poquito de irresponsabilidad, un poquito de idiosincrasia latina”.

Otra razón que se suma es que el confinamiento tan largo puede ser difícil de mantener para las personas de menos edades.

Julián Alfredo Fernández, director de epidemiología y demografía del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, sostiene que “las medidas de restricción de movilidad tienen un agotamiento y las personas más jóvenes disminuyen la adherencia a ellas”.

En su criterio, es probable que haya aumentado la interacción social en estos grupos de edades y más cuando la percepción de riesgo frente al contagio del virus suele ser más alto en adultos mayores.