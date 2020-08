Guzmán dijo que el nuevo acuerdo con el FMI será enviado al Congreso para su aprobación

“La intención del Gobierno es enviar el acuerdo al que se llegue con el FMI al Congreso para su aprobación, que es algo que no se ha hecho nunca y está totalmente alineado con la idea de cuidar a la Argentina”, afirmó el titular de Hacienda.

Así lo dijo en un acto realizado en el Museo del Bicentenario que encabezó el presidente Alberto Fernández y en el cual se anunció que el canje de deuda tuvo una adhesión del 93,55% pero que la reestructuración se eleva al 99%.

Al realizar un análisis de la situación económica y financiera, el ministro hizo referencia al inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario que se dieron a partir de una conversación llevada a cabo la semana pasada entre Fernández y la titular del organismo, Kristalina Georgieva.

En la Presidencia de Mauricio Macri, la Argentina firmó un acuerdo stand by con el Fondo por u$s 57 mil millones aunque los últimos desembolsos no se llegaron a efectuar. .

Guzmán sostuvo que “a partir de 2018 Argentina tomo u$s 45.000 millones de deuda con el FMI bajo la premisa de que eso iba a restaurar la confianza en los mercados”.

Sin embargo, consideró que “la realidad fue muy distinta a la que se postulaba y no hubo un shock de confianza, Argentina no pudo acceder a créditos para pagar al FMI y hoy no hay como pagarle al FMI”.

“Así que lo que buscamos es tener un nuevo acuerdo que nos dé el financiamiento justamente para pagarle al mismo Fondo”, consideró el funcionario.

Al indicar que el acuerdo será enviado al Congreso, Guzmán afirmó que el diálogo se hará “de frente a la sociedad”.

“Acá hubo un gobierno de turno que decidió esta deuda y que después queda un problema enorme que sufre la mayoría en más desempleo y pobreza, y menos oportunidades”, alertó.