La angustia de Gimena Accardi por su papá, internado por coronavirus

“Ahora que me volvió el alma al cuerpo puedo sentarme a escribir esto. Hace 11 días mi papá está internado por Covid positivo con neumonía bilateral, los últimos 7 días entubado en terapia y dormido, peleando entre la vida y la muerte”, empezó la esposa de Nico Vázquez. Y continuó: “Mi viejo es un tipo sano, deportista, tiene 62 años y no se quiere jubilar porque se siente muy joven y ama su trabajo. Jamás tuvo problemas de salud, juega al fútbol con pendejos y muchas veces ganó el premio a la valla menos vencida porque ataja como los dioses y vuela en cada pelotazo cayendo al piso como un bailarín profesional”.

Además, Gimena contó que hace seis meses no ve a Hugo por la cuarentena y que durante todo este tiempo se acostumbraron a estar en contacto por videollamada a diario, por eso durante la internación le costó mucho no poder hablar con él. “Es muy angustiante no poder estar presente o cerca del que está internado en estas circunstancias y recibir sólo un parte por día desesperante. Las horas se hacen eternas entre llamado y llamado. Gracias, todavía falta mucha recuperación, sigue internado y evolucionando de a poco”, explicó la actriz.

Para cerrar su descargo, Accardi agradeció al personal de salud que atiende a su papá, a todos los que rezaron por él y a su marido. “Un gracias inmenso para mi compañero de ruta Nico Vázquez, por ser sostén, volante y contención en estas situaciones, por darnos tranquilidad y ser el puente de comunicación con los médicos”, escribió. Y cerró con un mensaje a sus seguidores: “Por favor cuídense porque realmente se conoce poco de este virus y cada cuerpo reacciona distinto”.