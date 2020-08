Milani involucró a un directivo de Clarín en una oscura maniobra

“Jorge Rendo, directivo del grupo Clarín, me dijo que si yo colaboraba con ellos se me iban a acabar los problemas políticos, mediáticos y judiciales. Me mencionó a Jaime Stuiso como colaborador de ellos”, sostuvo Milani, en diálogo con Roberto Caballero y Marcos Cittadini en el programa “Caballero de día”, por La 990.

Milani se definió como una víctima del lawfare, palabra que definió como “una asociación ilícita entre sectores políticos, mediáticos y judiciales con el objetivo de armar causas contra opositores”.

Ene se sentido, consideró que “para ello lograron primero una condena social” y luego “la encarcelación con ayuda de dirigentes de todo tipo”.

“Desde el gobierno desplegaron este lawfare con todo su poder y además utilizaron a instituciones como la AFI y la UIF”, aseguró; en tanto que remarcó que también desplegaron una mesa judicial con contactos estrechos con la Corte Suprema y la Cámara Federal”.

“Nunca antes de ser jefe del ejército tuve ninguna denuncia en ningún lado. Entre Clarín y La Nación me dieron 40 tapas”, concluyó.