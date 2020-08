Murió Edgardo Nieva, protagonista de “Gatica, el Mono”

Su mujer, la actriz Silvana Espada -con quien se casó en 2013- lo despidió a través de sus redes. “Amor, te voy a extrañar”, escribió. Mientras que Carlos Rottenberg, lo hizo desde el perfil de Multiteatro: “Desde esta casa teatral despedimos con los mejores recuerdos de nuestro diálogo permanente al amigo Edgardo Nieva, un actor luchador y consecuente”.

Nieva alcanzó la popularidad gracias a su interpretación del boxeador José María Gatica en la película de Leonardo Favio en 1993. Tres años más tarde se destacó en “La dama regresa”, de Jorge Polaco, que fue el film con el que Isabel Sarli volvió a la pantalla grande. Y luego participó en “Tesoro mío” (1999), “Ni vivo, ni muerto” (2001) y “Palermo Hollywood (2004).

En teatro, participó en “Un tranvía llamado deseo”, “El nuevo mundo”, “Orquesta de señoritas” y “La empresa perdona un momento de locura”, entre otras. Su últimas participaciones en televisión las hizo en “El lobista” y “Sandro de América”.

Hace dos años, en una entrevista, el actor recordó cómo llegó al cine de la mano de Favio. “Yo no era un tipo conocido, no me daba el cartel, pero fui quien tuvo la idea de hacer Gatica. En realidad me la sugirió mi papá. Y entonces se dio”, reveló. Y aseguró que escribió un libro en el que plasmó su experiencia: “Escribí un libro, ¡Cómo y por qué llegué a ser José María Gatica¡, pero nunca lo publiqué. Me vinieron a buscar de varias editoriales pero no quise publicarlo porque me parece que son cosas que pertenecen al mundo del cine, y sería yo un desagradecido si cuento puntos flojos de Favio. Le estaré eternamente agradecido porque fue el primer tipo que confió en mí en el cine”.