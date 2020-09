Cerró también con alta adhesión el canje de deuda local

Fuentes de la Secretaría de Finanzas señalaron a la agencia NA que el nivel de aceptación es “muy bueno” y fuentes del mercado anticiparon que tendrá una aceptación cercana al 90%.

Los voceros señalaron que los resultados oficiales del canje se darán a conocer el próximo viernes, mientras aún continuaban ordenando los pedidos de bonistas que vencieron este lunes.

Si bien la fecha de finalización es el 15 de septiembre, este martes vencía la cláusula de adhesión temprana por la cual quienes aceptan la oferta antes del 2 de septiembre, recibirán el pago de los intereses corridos desde abril hasta septiembre.

En ese mes el gobierno incumplió el primer pago de deuda bajo ley local correspondiente al Bonar 2020 y los intereses se pagarán cuando se entreguen los nuevos títulos.

Las fuentes del Palacio de Hacienda especularon también que el nivel de adhesión tendrá un porcentaje similar al obtenido en el canje de deuda con los acreedores externos.

El plazo de adhesión representa una mejora de entre 1,5 y 2 dolares por cada 100 de deuda nominal respecto del plazo final del 15 de septiembre.

Los que aceptaron ingresar ahora tienen el 7 de septiembre próximo como fecha fijada para la liquidación de los títulos, más el pago de los intereses no abonados.

Los que no ingresaron y lo hagan entre el 2 y el 15 de septiembre, recibirán los nuevos títulos el 21 de ese mes.

La alta adhesión de los bonistas, entre los que se encuentran muchos inversores minoristas, se debe a que buscaron aprovechar el incentivo de la adhesión temprana, del pago de interés y quienes no ingresaron no solo no perciben el beneficio económico, sino que también pierden la posibilidad de elegir entre los nuevos títulos del menú del canje.

Como se descuenta que el gobierno alcanzará los porcentajes de adhesión de las Cláusulas de Acción Colectiva (CACs), los que no ingresaron tendrán que aceptar un canje compulsivo y obtener títulos de menor atractivo financiero.