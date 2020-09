El abogado de la madre de Facundo Astudillo Castro aseguró que Berni “miente en todas las circunstancias”

Leandro Aparicio, el abogado de la madre de Facundo Astudillo Castro, aseguró hoy que “los testigos están aterrorizados” porque los persiguen patrulleros y remarcó que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, “miente en todas y cada una de las circunstancias en las que interviene”.

“Los testigos están aterrorizados, no pueden poner un pie en la calle que les aparece un patrullero al lado. ¿A nadie le importa esto?”, expresó el letrado en declaraciones a los programas “Una mañana de éstas”, que conduce Pablo Caruso por radio AM La990 y “El Exprimidor”, de Ari Paluch por AM 550.

“Esto pasa ahora. Se lo decimos al Presidente, al procurador, al secretario de Derechos Humanos, al gobernador. No sé a quién más se lo tenemos que decir”, agregó.

En el mismo sentido subrayó: “Acá interviene este mamarracho de ministro de Seguridad de la provincia que miente en todas y cada una de las circunstancias en las que interviene”.

“Él dice que nosotros llamamos a los testigos. Nosotros no llamamos a nadie. Los testigos llamaron a la comisaría de Pedro Luro”, comentó. En el mismo sentido, dijo que “el todavía ministro de Seguridad (Berni) no debería responder con su renuncia: ya debería responder penalmente”.