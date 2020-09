Explotó la demanda de dólar ahorro y el Banco Central perdió 142 millones de sus reservas

El número no es exactamente lo que se vendió de dólar ahorro, pues en las reservas influyen también la cotización del oro, la moneda china (el yuan) y otros activos. Pero no deja lugar a dudas que, en el primer día de septiembre, se vendieron más de 100 millones de dólares, cuando en todo agosto no llegaron a ser US$ 800 millones.

“Se compraron más dólares de los que me hubiera gustado”, le admitió a NA una importante fuente del Banco Central de la República Argentina (BCRA).