Facundo Suárez Lastra aseguró que “preferiría no sesionar”

“Tengo 66 años y no me da miedo ir al Congreso pero preferiría no hacerlo. Es una irresponsabilidad de Sergio Massa”, sostuvo Suárez Lastra en declaraciones radiales.

En ese sentido, explicó: “No queremos darle un cheque en blanco al oficialismo”.

El diputado expresó la postura del bloque y sostuvo: “Responsabilizamos a Sergio Massa por la exposición nuestra y de los trabajadores del Congreso. Si los bloques van a estar virtualmente hoy vamos a judicializar la sesión”.