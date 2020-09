Fuerte acusación de Nai Awada contra Diego Brancatelli

“Un técnico me contó algo que quiero saber si es verdad o es mentira, porque es tan violento lo que le voy a preguntar que quiero saber si es verdad”, empezó la “angelita”. E inquirió: “¿En uno de esos cortes él te dijo que se iba a masturbar mirando tus películas?”.

Sorprendida por la pregunta, Awada asintió y aclaró que Brancatelli había usado la palabra “cascotear”. “Vale aclarar que yo era la única mujer. Lo digo y me pone nerviosa porque fue un momento tan feo. Eran todos hombres y el tipo estaba en el corte como haciéndose el capo. Yo como me planto y le dije de todo, cada vez estaba más enojado”, explicó la actriz.

Además, aseguró que Fabián Doman no fue testigo del incómodo momento que pasó, ya que ocurrió al finalizar el programa. “Es tan cagón que no lo dijo fuerte. Nos estábamos yendo a nuestras casas, cuando ya apagaron la luz. Yo le dije ‘sabés Branca, te voy a mandar las películas que hice porque tanto me decís que no trabajé, que yo trabajo desde los 16 años, ahora en un rato te mando las películas que hice para que las veas’”, relató la joven. Y concluyó: “Ahí me dijo ‘uy, buenísimo así me cascoteo’. Y se fue. Nadie le dijo nada, se rieron. Yo le dije ‘no puedo creer, sos un cerdo’. Fue un momento de mierda, la verdad me sentí muy mal”.