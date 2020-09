La polémica del test a Esmeralda Mitre desnudó una grave falla del sistema

Esmeralda Mitre salió al cruce y dio su versión de todo lo sucedido, luego de haber sido acusada de asistir al Cantando 2020 sin saber el resultado de su hisopado de coronavirus (Covid-19). O lo que es peor, sabiendo que era positiva.

En Intrusos informaron que el test que se realizó dio positivo de Covid, algo que ella negó rotundamente y hasta mostró el resultado de otro análisis, que dio negativo.

Esmeralda salió al aire en Mujeres por teléfono, mientras se dirigía a otro laboratorio para realizarse un nuevo hisopado.

“La verdad que me parece muy grave lo que está pasando, es muy angustiante. No quiero victimizarme. Fue muy grave que hayan falsificado un resultado. Yo jamás me hice ese hisopado en ese lugar, que dicen que dio positivo. Fui porque me sentía mal, nada relacionado al Covid“, aseguró la actriz.

Esmeralda contó que se hizo el test el jueves 27 de agosto y que conoció el resultado (negativo) el día siguiente por la mañana, por eso se presentó a la noche en el Cantando 2020.

“No le hice correr riesgo a nadie. Me lo hice porque mi coach había estado en contacto una semana atrás con una persona que tenía Covid. Yo me lo hice por las dudas, no porque tanga síntomas. Nadie corrió riesgo de nada. No se puede jorobar con la salud de la gente, menos en el lugar donde yo trabajo, porque hay gente de riesgo“, dijo, muy molesta.

“Me parece tremendo que hayan falsificado un estudio. Ya había pasado antes, cuando dijeron que yo tuve un ataque de nervios días atrás. Eso también fue todo mentira“, sentenció.

Sobre el por qué se demoró en responderle a los productores de Laflia que querían saber el resultado de su hisopado, algo que generó mucha especulación y confusión, Esmeralda respondió: “Al principio me quedé sin batería, pero apenas pude se los pasé. Pasó 40 minutos nomás“.

Luego, reconoció que fue contactada por el plan Detectar del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “por todo el escándalo que está pasando“.

Consultada por qué cree que falsificaron un estudio para perjudicarla, Esmeralda especuló: “Puede ser envidia que te vaya bien. Que uno sea correcto, bondadoso… hay gente que no te lo perdona“.

“Estoy muy angustiada. Me hacen quedar mal con la gente de Laflia. Hice todo para que nadie corra ningún riesgo”, reiteró la participante del reality y finalizó que toda esta situación terminará “en la Justicia”. “Es muy grave lo que hicieron“, concluyó.

Hasta el momento, se especula con que fue un error de carga manual al sistema nacional. Algo que puede haber ocurrido con otras personas declarando un resultado erróneo a los testeos.

