Marcela Tauro: “Llegué a un punto en el que me quiero contagiar”

Los casos de coronavirus aumentaron mucho en las últimas semanas y los medios de comunicación, no están exentos de los contagios. Luego de que Catherine Fulop y Claudia Fontán dieran positivo, Marcela Tauro, que trabaja en la misma radio, se vio obligada a someterse a un hisopado por cuarta vez en lo que va de la cuarentena y aislarse preventivamente en su casa. “Ya no puedo más. Llegúe un punto en el que pido tenerlo… me quiero contagiar porque es muy desgastante”, explicó la periodista en diálogo con Alejandro Fantino. Y agregó: “Es el cuarto hisopado que me hago y el cuarto protocolo, que tengo que ir a casa… Es muy desgastante, ¿entendés?”.

Además, Marcela contó que participa en el programa de Santiago Del Moro y el de Guido Kakzca, y que, aunque se organizaron para que haya rotación entre los columnistas, igual tuvo que aislarse. “Si bien no tuve contacto estrecho con Catherine Fulop porque nos dividimos los días, sí dieron positivo dos compañeros míos en el programa de Guido, entonces nos mandaron a todos a hisopar y a casa. A la mañana salimos en la radio a través de unos aparatos que nos mandaron”, relató.

Cabe señalar que una de las veces que Tauro debió testearse y cumplir con el aislamiento preventivo fue a raíz del contagio de Alejandro Fantino y varios integrantes del equipo de “Fantino a la tarde”. Y por más que puede seguir al día en sus trabajos desde su hogar, la periodista está cansada. “Tengo muchos conocidos directos, de trabajo y de otros ámbitos, que están enfermos. No es una crítica: me parece que el virus está circulando más en agosto”, expuso con fastidio.