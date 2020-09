Perdió a su padre por Covid-19 y denuncia una grave falla en el sistema de salud

Jorge Mendoza se contagió el 12 de agosto. Dos semanas después, falleció. A su familia le entregaron el resultado del hisopado dos horas después de la muerte. A sus hijos, todavía no les dijeron si están contagiados.

Marcos Mendoza, docente de Psicología Social, escribió una carta que se volvió viral: “El sistema no funcionó para mi viejo“. En diálogo con Los Primeros, contó el calvario que no sólo pasó su familia sino que atraviesan los sectores más humildes de la sociedad para saber si tienen o no coronavirus.