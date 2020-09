Juana Viale y sus invitados del último domingo se someterán a un hisopado

Luego de que se diera a conocer que Juan Carlos “Toti” Pasman dio positivo en coronavirus, la producción de “Almorzando con Mirtha Legrand” decidió que Juana Viale y el resto de sus invitados -Sol Pérez, Gabriel Oliveri y Manuel Wirtz- se sometan a un hisopado para descartar nuevos contagios.

Cabe señalar que el periodista deportivo grabó el programa el sábado y se enteró que había contraído el virus tres días después. “Estoy bien, aislado. Estoy cansado nada más, me levanté bastante bien. Nunca tuve fiebre, ni tos, ni perdí el olfato”, contó en diálogo con “Los ángeles de la mañana”.

Tras asegurar que se encuentra íntegro y en su casa, Pasman compartió su teoría de dónde puede haberse contagiado. “Estoy cansado, con malestar y dolor de cabeza. Me levanté mucho mejor de lo que me fui a dormir anoche. Seguramente me contagié en la radio, que es al único lugar al que estoy yendo”, aseguró.

Y contó que una de las primeras cosas que hizo tras conocer el resultado de su hisopado, fue comunicarse con Nacho Viale, el productor general de los programas de Mirtha. “Acabo de hablar con la producción y les conté la noticia. No tuve ningún síntoma ni nada, recién ayer martes empecé con algunos síntomas. Me sentí agotado, sin ganas de entrenar y tuve un poquito de tos. Me tengo que aislar 10 días y estar tranquilo”, concluyó.