Pedro Cahn consideró que los jugadores de Boca deberían aislarse por dos semanas

“Una persona positiva tiene que aislarse, no alcanza con no entrenar. Aconsejar actividad física en el contexto de una enfermedad viral aguda no parece lo más prudente, aunque no haya síntomas”, consideró Cahn en diálogo con la señal de cable TyC Sports.

Y añadió: “Desde el punto de vista sanitario, la persona con PCR positiva para Covid-19 tiene que estar aislada el tiempo que sea necesario. Yo entiendo la dificultad con la Copa Libertadores y la Conmebol que los aprieta, pero tienen que hacer 14 días de aislamiento”.

En la misma línea, el infectólogo insistió: “Si la persona estuvo asintomática, puede volver a entrenar luego de los 14 días sin hacerse el control PCR después. Automáticamente se considera que a partir del décimo día deja de ser contagiante”.

“Se toman por precaución 14 días de aislamiento, pero no tiene sentido hacerle un PCR posterior porque puede darle positivo”, agregó.

Por último, cuestionó la modalidad que llevó a cabo el “Xeneize” porque aseguró que concentrar a 30 personas en el hotel “no es una burbuja”.

“En el protocolo original que había elaborado el cuerpo médico de la AFA, con colaboración de los clubes, decía que iban a entrenar en burbujas de seis personas, que no se iban a cruzar en ningún momento con otros, por eso mi hija Florencia dijo que la burbuja de 30 personas no es una burbuja, y es cierto”, concluyó.