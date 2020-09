Andy Kusnetzoff regresa a “Podemos Hablar”, los invitados del sábado 5

“En los últimos meses no fui ni al supermercado, compraba todo online. Anduve un par de veces en bicicleta y nada más. Ni siquiera voy a la radio. Y la grabación de PH está dentro de los trabajos permitidos. Me rijo siempre por las normas. A mí no me gusta calificar de ‘esencial’ a la televisión porque uno asocia de esa forma a un médico o al personal de seguridad. Pero creo que entretener y distraer está dentro de ese marco permitido”, adelantó recientemente el conductor

“Me pareció bien seguir adelante con PH, pero cuidando mucho a todos los que trabajan en el programa y a los invitados”

Y ya están confirmadas las figuras que este sábado participarán de la vuelta del programa que se grabará este jueves 3 de septiembre. Ellos y ellas son: Pampita Ardohain, Fede Bal, Lizy Tagliani y Karina Jelinek.