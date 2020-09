Atentado de la AMIA: Fiscalía de Casación pidió que Menem sea condenado por encubrimiento

El fiscal además también dictaminó para que se ratifiquen las penas que recibieron el ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y el ex vendedor de autos usados Carlos Telleldín, entre otros.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal debe ahora resolver si confirma o revoca las condenas y las absoluciones que se dictaron en el juicio, lo que podría desencadenar las detenciones de los acusados.

El juicio oral del Tribunal Oral Federal 2 concluyó en febrero del año pasado, después de tres años y medio de proceso en el que se investigó la trama encubrimiento, en particular de la llamada “pista siria”.

Menem quedó absuelto pero el tribunal sentenció a Galeano a seis años de prisión, a los ex fiscales Mullen y Barbaccia a dos años, a Telleldín a tres años y seis meses, al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy a cuatro años y seis meses, al ex subjefe de la SIDE Juan Carlos Anchezar a tres años, al ex comisario de la Policía Federal Carlos Castañeda a tres años y Ana Boragni, ex esposa de Telleldín, a dos años.

Además de Menem, fueron absueltos el abogado Víctor Stinfale, el fallecido ex comisario Jorge “Fino” Palacios, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja y el ex agente de inteligencia Patricio Finnen.