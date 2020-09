Escracharon a un influencer por pedofilia en un programa de radio, se equivocaron y ahora los va a demandar

“Es muy jodido ser Momo y no quedarla. No conozco Momos que sean inteligentes. Y en este caso se trata de un Momo facherito, trabadísimo, que bebotea sin parar”, comenzó Maratea en referencia a Benavides Marchesi, mientras compartían imágenes del youtuber vía streaming. Y continuó: “El pibe este le preguntó a una pendeja de trece años si haría un trío con él y no sé quién más, si se tocaba…”. Minutos más tarde, Maratea admitió que se había confundido de persona, pero sus declaraciones ya se habían viralizado y revolucionaron las redes.

https://twitter.com/momorelojero/status/1301457069640478721 Me acusaron de pedofilo en vivo porque @Vorterix y #SantiagoMaratea se equivocaron de persona.

Me calumniaron públicamente porque ni siquiera chequearon la información, para luego decir que se equivocaron de persona.

Mañana será enviada la carta documento con mis pretensiones. pic.twitter.com/q8B7XuUPxV — MoMo (Geronimo Benavides Marchesi) (@momorelojero) September 3, 2020

Al hacerse eco de la acusación, Momo hizo un fuerte descargo a través de su cuenta de Twitter. “Me acusaron de pedófilo en vivo porque Vorterix y Santiago Maratea se equivocaron de persona. Me calumniaron públicamente porque ni siquiera chequearon la información, para luego decir que se equivocaron de persona”, expresó el youtuber, que es muy popular en la comunidad gamer de América Latina.

Y aseguró que presentará acciones legales. “Mañana será enviada la carta documento con mis pretensiones. Desde ya les voy avisando que no solo voy por el resarcimiento económico por afectar mi imagen y carrera. Se les va a terminar esa impunidad de la cual piensan que gozan”, aseguró.

Por su parte, al ver las repercusiones del error de Maratea, Mario Pergolini defendió al influencer argumentando que el video que se viralizó es “un fragmento sacado de contexto”. “Todo fue aclarado en el momento, así que Momo: tenés ganas de romper las pelotas, ahora sí lo puedo decir”, manifestó el periodista, provocador. Y se refirió a la demanda que presentará Benavides Marchesi: “No creo que vayas a avanzar mucho. Vas a gastar plata en carta documento, un abogado, al pedo. Si querés hacelo, pero el relato fue tal cual como lo acabo de comentar”. Lo cierto es que Momo avisó a través de sus redes que mandó una carta documento y que hará todo lo que esté a su alcance para limpiar su nombre de las calumnias de las que fue víctima.