La Bomba Tucumana : “Me gustan los hombres que hablan como…”

La pista del Cantando (al igual que lo fue siempre la del Bailando) muchas veces se convierte en un ring. Por allí pasan las más filosas críticas y las peleas más duras. Aunque los momentos de emoción también tienen su espacio, los enfrentamientos son la vedette del show.

Esta vez, cuando el conductor Ángel de Brito le recordó a Galdys, la bomba tucumana que la semana próxima habría nuevas incorporaciones al certamen, la cantante tropical se mostró polémica cuando él mencionó a la exCombate Mica Viciconte.

“Cubero no me gusta mucho que digamos, no es mi tipo”, dijo La bomba.

Aunque evitó nombrarla, dio su opinión. “Tengo un poder de percepción y hay seres humanos que no me caen bien de la nada, me caen mal sin conocerlos, y después resulta que nunca estoy equivocada con eso”, dijo.

“Me cae muy mal, le hace mal a mi piel, mi piel se eriza. Yo no la pienso nombrar nunca”, siguió y en su lugar eligió a su pareja, el exfutbolista Fabián Cubero, para tirarle un palito.

“Cubero no me gusta mucho que digamos”, lanzó imitando la voz aguda del excapitán de Vélez. “La verdad es que me gustan los hombres que hablan como Cachete (Sierra) o como (Oscar) Mediavilla”, sumó a la par que -en broma- le mandó un saludo a Patricia Sosa, esposa de Mediavilla.

Entretanto, la producción puso en pantalla gigante una imagen de Cubero con el torso descubierto, en la que se veían claramente su trabajado lomo y sus abdominales perfectos. Mientras que lo calificó de bajito e insisitió con que no le gusta, lanzó: “No es mi tipo, no es mi tipo. Tiene muchas rayitas en la cara”.

Recordemos que fue su hijo, Tyago, quien el año pasado convocó a Viciconte para bailar la salsa de 3 y la mala onda entre ellos se dio desde el primer momento.