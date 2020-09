Lizardo Ponce a Oscar Mediavilla: “Te pido un poco más de seriedad…”

Este miércoles, Lizardo Ponce y su compañera Lucia Villar llevaron adelante su performance en el cuarteto y la pareja nuevamente recibió una dura crítica por su interpretación del tema de Rodrigo y su futuro nuevamente es el duelo. El momento más tenso se vivió cuando llegó el turno de la devolución de Oscar Mediavilla cuando el integrante del jurado comentó: “Vamos a ver cómo podemos resolver la afinación. No respirés en el medio de una frase, Lucía”.

A continuación, el productor musical apunto con Lizardo: “No quiero ser irrespetuoso, pero te lo tengo que decir. Pareciera que estuvieras cantando en broma. Sé que le estás poniendo mucho empeño. Hay que trabajar mucho, hay magos que pueden ayudarlo”. Esas palabras provocaron una inesperada reacción del concursante.

“Si me vas a dar una devolución te pido un poco más de seriedad. Hay un trabajo, no vengo a hacerlo en broma. Estaría bueno que el trabajo que estoy haciendo se respete”, lanzó Ponce, un poco enojado por el momento que estaba viviendo en la pista. “No te enojes. Te lo digo más técnico sin ningún chiste: no cantaste bien y tenés serios problemas de afinación que hay que corregir. Los coaches van a tener que esforzarse muchísimo para que este chico pueda afinar y tener una performance respetable”, sentenció Oscar. “Voy a hacer lo que pueda y hasta donde pueda”, respondió el participante.

“No te preocupes que no va a haber más humor. Yo te prometo que cada vez que te pares ahí yo voy a ser muy serio. Si en tu intimidad creés que sos un buen cantante, estamos en un problema muy serio”, cerró Oscar Mediavilla, quien decidió castigarlos con un 3.

Desde el inicio del Cantando 2020, Lizardo Ponce no está cosechando las mejores devoluciones por parte del jurado del Cantando 2020. Anteriormente, sufrió otro bajo puntaje en su paso por la cumbia y el rock nacional. En esa oportunidad, Nacha Guevara remarcó que no se lo podía medir con la misma vara que a un profesional siendo alguien que recién comenzaba en el canto como él. “Hay que tener en cuenta de dónde vienen y cómo empezaron. A esto le falta mucho, pero hay un progreso y yo me enfoco mucho en eso, en que la gente es capaz de mejorar”, argumento la cantante de Mi Ciudad.

En la noche del martes, la ronda de rock nacional había llegado con una nueva regla de eliminación: el jurado podría salvar sólo a una de las cuatro parejas sentenciadas y el público sería el encargado de elegir a uno más por lo que habría dos equipos que se quedarían afuera de la competencia. Esta vez, Adabel Guerrero, Esmeralda Mitre, Mariana Brey y Lizardo Ponce quedaron en la cuerda floja y lo que nadie imaginaba era que el jurado salvaría al periodista e influencer.