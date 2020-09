Tenso cruce entre Moria Casán y Nacha Guevara en el Cantando 2020

Mientras que Casán aseguró que estaba “todo bien”, Guevara aprovechó para hacer un breve descargo. “Voy a ser muy sincera: no es que moleste lo que dice Moria porque la conozco mucho, pero dejémoslo pasar. Cuando se meten con Deepak Chopra (apodo que le puso en una gala anterior) y la chantada de lo espiritual, no es que me hiera, pero…”, expuso la jurado. Y su compañera interrumpió: “La imposición de manos es una chantada”.

“Está bien, que Dios te perdone”, dijo Nacha para darle un cierre a la discusión, pero fiel a su estilo y a su “lengua karateca”, Moria continuó con las chicanas. “Ay por favor. Gracias universo por hacerme tan divina persona, buena gente, leal y no traicionera”, disparó La One. Y aclaró: “No estoy comparándome con nadie porque no me interesa. Las comparaciones son siempre negativas porque uno siempre va a ser mejor. Hablo de mí totalmente”.

Lo cierto es que las jurados eran muy amigas y solían tirarse flores una a la otra. De hecho, cuando eran compañeras en el “Bailando”, se aliaron en contra de Soledad Silveyra y entre ellas, se mostraron incondicionales. Sin embargo, desde que protagonizaron “La gran depresión” en teatro el último verano, algo pasó entre ellas y no volvieron a tener el mismo vínculo. Y mientras Nacha asegura que está no hay ningún problema, Moria aprovecha cada ocasión que tiene para pegarle a su ¿ex? amiga.