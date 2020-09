Brian Lanzelotta vivió una experiencia paranormal y no lo dudó: “Para mí es el El Potro Rodrigo”

En plena gala de cuarteto, Ángela Leiva y Brian Lanzelotta se lucieron el en “Cantando 2020” al interpretar “Que ironía”, de Rodrigo Bueno, pero minutos antes de salir a la pista, el cantante vivió una experiencia paranormal. “Me fui al camarín a tomar unos mates y cuando termino de preparar el mate, destapo el termo, lo pongo en la mesa y se empezó a mover”, contó el ex Gran Hermano y mostró un video del episodio porque nadie le creía en la productora. “Yo lo puse en mi cabeza y en mi corazón: para mí es El Potro”, aseguró.

Además, el cantante explicó que Alejandra Romero, ex pareja del cuartetero, le prestó una camisa de Rodrigo blanca con inscripciones negras para que la luciera en la pista. “Hoy esto de la camisa, esto que pasó, todas las buenas energías, así que esperemos que sirvan”, expuso Brian. Y compartió su reacción ante la sorpresa de Romero: “Me puso nervioso cuando me la dio, me fui al baño a probarmela y dije ‘tengo que salir con la camisa’… hay que ver si la devuelvo”.

Luego de exponer su teoría, Lanzelotta y Leiva brindaron un show completo, con música y baile que fue muy elogiado por el jurado. Cosecharon 23 puntos y antes de despedirse de la pista, Romero quiso destacar el homenaje que le hicieron a su ex. “A mí me encantó porque además se vibró una energía hermosa… me hubiera encantado que cantaran ‘Figurate tú‘”, señaló la cantante. Y enseguida Brian se prestó a su pedido y juntos cantaron el tema acapella. Sin dudas, una gala para recordar.