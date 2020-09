Hernán Drago promete volver al trabajo cuando el test de negativo

“No quiero ser de esas personas que a los diez días del diagnóstico aparecen de nuevo en su lugar de trabajo sin tener un negativo”, explicó el modelo.

Luego de que se conociera que Guido Kaczka tiene coronavirus, Hernán Drago se sometió a un test por precaución y dio positivo. “No tenía la obligación de testearme porque no tengo contacto estrecho con Guido, lo más cerca que puedo estar de él es a tres o cuatro metros por el protocolo”, explicó el modelo, que es asintomático. Y aseguró que más allá de que el protocolo le permita volver a sus compromisos en diez días, prefiere volver a someterse a un hisopado para estar segura de que no va a contagiar a nadie. “Voy a volver a trabajar cuando me testee y tenga un resultado negativo”, aseguró.

Y quiso destacar las medidas de higiene que cumple la productora del programa de entretenimientos. “La parte que ve la gente de la ruleta es en la calle y cuando termina un participante, generalmente vamos adentro a una parte del estudio donde ya se tomaron las medidas para volver a hacer circular correspondientemente por fuera a la gente. Los que estamos en televisión, que estamos contagiados, muy probablemente no nos lo hayamos contagiado en un contexto de televisión”, expuso.

Además, Drago contó que hace una semana está cumpliendo la cuarentena en su hogar, donde convive con su ex esposa, Bárbara Cudich, y los hijos que tienen en común, Luka y Lola, y que lo sorprendió la reacción de la gente en las redes, donde es tendencia desde que se conoció el resultado de su hisopado. “Realmente es mucho el cariño a diario. Me mandan videos de nenitos de 2, 3 y 5 años, y abuelas de 95, y realmente es muy emotivo lo que sucede y me pega muy fuerte. Por la sensibilidad que uno atraviesa y un montón de cosas, pero jamás imaginé tener el cariño de tanta gente, que no sé por qué”, confesó.

Por lo pronto, si sigue sin presentar síntomas, se volverá a testear en una semana para obtener el resultado negativo y seguir con nuevos proyectos en su carrera. Según contó en “LAM”, no acompañará a Guido en la pantalla de eltrece, sino que en breve tendrá un programa propio.