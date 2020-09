Ivana Nadal negó formar parte de una secta: “Escucho cada pelotudez que están diciendo y estoy en shock”

“¿No les surge cuestionarse cuántas cosas escucharon en los medios de comunicación, sea cual que sea, portales, radio, tele, lo que sea, y lo creyeron porque lo escuchaban en los medios de comunicación? Se supone que los usamos para informamos“, manifestó la modelo, que se encuentra en reposo tras someterse a una cirugía de reducción mamaria. Y agregó: “Ahora que estoy viviendo esta, que escucho cada pelotudez que están diciendo, realmente estoy en shock“.

Además, la morocha tomó la versión de la secta para bajar línea sobre sus creencias. “¡Los elegidos para ser felices! Sí, todo. Solo tenés que desearlo y hacer cosas para que ocurra. Lo primero y clave es dejar de decir boludeces que te alejen de tu felicidad y tu amor propio“, escribió. Y aclaró: “No es que vamos a un lugar a rezar o vamos a un lugar a rendirle culto a alguien o a algo. Quienes creemos en la vida, creemos en la vida y ya, como cada uno tiene la suya, a la única persona a la que tenemos que rendir culto es a vos misma, es amarte y agradecerte todos los días. El cambio empieza por ahí”.

Para darle un cierre a su descargo, instó a sus seguidores a que escuchen sus consejos y se animen a seguir sus pasos. “Probá lo que te estoy diciendo, probá las herramientas que te estoy dando, no te cobro un mango, no te digo que vivas mi vida, no te digo cómo vivir la tuya. Solo te digo que vivas tu vida y dejes de de vivir la de los demás“, cerró.