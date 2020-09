Karina , La princesita: “No me voy a meter en ese juego pedorro…”

Karina La Princesita es una de las grandes revelaciones del Cantando 2020. La cantante dejó atrás su bajo perfil y protagoniza varios escándalos y cruces en el programa. Peleada con Hay Que Ver, la jurado accedió a tener una entrevista vía Skype con José María Listorti y su equipo y hablaron de todo, incluso del supuesto complot que hay entre algunos participantes y la cantante.

“Te voy a pedir un favor. Agarra la agenda donde anotas todo lo que dijimos mal, cerrala y guardala, porque anotas todo en una agendita para echarnos en cara”, fue la cómica bienvenida que José María Listorti le dio a La Princesita para comenzar en terreno neutro. “Estoy acá obligada, me obligó Gabi”, contestó la interprete flameando una bandera blanca también desde su lado.

Por supuesto, la entrevista discurrió hacia el papel de jurado de Karina que ha sido tan criticado, tanto por los participantes como también por sus compañeros. Por su parte, la jurado consideró no ser ni buena ni mala al momento de dar una devolución, sino justa. “Trato de no herir, de no lastimar , de ser cuidadosa con las palabras y un poco juego obviamente”, dijo la cantante.

Sin embargo, sus devoluciones o la forma de darlas le ha traído más de un dolor de cabeza. El equipo de El 9 hizo un compilado de los comentarios que las participantes hacían sobre Karina. Lola Latorre, Esmeralda Mitre, Mariana Brey y Floppy Tesouro fueron las grandes protagonistas. Casi al final del tape Martín Salwe le pregunta a la cantante en el backstage sobre Floppy Tesouro. La modelo aseguró que Karina no la mira a los ojos cuando le da la devolución. Ante ese argumento, La Princesita respondió: “Sí, vi que un par se han puesto de acuerdo con decir eso, pero yo no me voy a poner a explicar si te estoy mirando a los ojos, no me doy cuenta ¡Yo qué sé!”

“¡Que piensen lo que quieran! ¡No me quiero meter en ese jueguito pedorro! Es un juego pedorro, yo no me voy a poner a explicar ‘sí, te estoy mirando’. Es una boludez, de verdad. Me parece que no da y es muy infantil. Yo las miro. No me interesa. No voy a entrar en ese juego, soy como Luis Miguel, a mí no hay que mirarme a los ojos porque me quitan la energía”, contestó con humor la interprete de corazón mentiroso. Luego del tape, la jurado se reía ante el comentario de José María Listorti: “Cuando lo ves todo junto es fuerte”.

Por su parte, Karina admitió sentirse más fuerte luego de las situaciones que le ha tocado vivir en el programa y lo que la ayudó a dar ese paso fue darse cuenta que lo que está haciendo es un show, y que las cosas no son personales.