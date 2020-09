La tierna declaración de María Eugenia Vidal a Quique Sacco: “Estoy feliz de compartir la vida juntos”

Emocionado, Sacco admitió que “lo desarmaron” con el mensaje de su pareja e hizo referencia al romance que viven y cómo se permitió volver a enamorarse tras la muerte de Débora Pérez Volpin, quien fue su mujer durante siete años. “En esta etapa de la vida uno es todo lo que vivió, pero se permite reconstruirse todos los días. Yo había vivido una hermosa historia de amor que no a todo el mundo le pasa y si alguna vez tenía la oportunidad de volver a enamorarme bienvenido sea, pero esto surgió inesperadamente”, explicó el periodista.

Y recordó cómo fue la primera vez que vio personalmente a Vidal, nada menos que en el programa de Mirtha Legrand. “El juicio de Débora había terminado un viernes a las 11 de la noche, yo había arreglado con Mirtha que iba a su programa ese sábado. Ahí nos conocimos”, relató Sacco. Y detalló: “Hubo miradas, pero desde otro lugar, me enganché en la charla. Yo tenía una gran admiración por ella, pero nunca la había visto personalmente. Cuando terminó el programa me dijo que estaba a disposición para lo que necesite. A los días, se dio una charla, pero más a nivel humano. Pasaron las elecciones y cuando nos vimos dijimos:’¿por qué no?’”.

A un año y un mes de ese primer encuentro, el periodista y la ex mandataria viven un amor que nunca habían imaginado. “Un día te das cuenta de que podés sonreír también. Y el dolor no te lo vas a sacar nunca de encima, porque veo fotos de Débora y me emociono y me parece increíble lo que pasó”, expresó Quique. Y concluyó: “No es que María Eugenia está reemplazando a Débora, no es así. Débora fue una historia maravillosa y está en un estante sagrado de mi corazón y ahora aparece María Eugenia en una nueva reconstrucción, para sumar”.