Maxi López y Wanda Nara, enfrentados por la salud de sus hijos

Un nuevo escándalo se desató entre Maxi López y Wanda Nara. Esta vez, por la salud de sus hijos. Luego de que se diera a conocer el resultado positivo en covid-19 de Mauro Icardi, López contó que Constantino y Benedicto, sus hijos menores, también se habían contagiado. Sin embargo, la mediática salió a desmentirlo a través de sus redes. “Estamos todos bien. Mi resultado es negativo, como el de los niños, nuestro estado es bueno. Gracias por tanto amor y preocupación”, escribió.

Pero minutos antes, Maxi se había comunicado con la periodista Karina Iavícoli y dio su versión, completamente distinta a la de su ex. “Estoy indignado, es una inconsciente esta mujer por lo que hace. Tengo dos hijos que dieron positivo porque ella no termina de entender. Le dije que no tenía que ir a Ibiza, todos los que van allá vuelven contagiados, pero es la incoherencia de una madre. Si no lo entiende ella, ¿quién más podría entenderlo?”, expresó el futbolista-

Asimismo, Iavícoli aseguró que, tras conocerse el caso de Mauro Icardi, toda la familia de Wanda se testeó. “Los que dieron positivo de coronavirus son los hijos más chiquitos de Wanda y Maxi, Benedicto y Constantino. Valentino, el más grande, dio negativo. Juan Icardi, el padre de Mauro, dio positivo e Isabella, la nena más chiquita de Wanda e Icardi, también. Francesca, la mayor, dio negativo”, precisó y destacó que la mediática tampoco se contagió.

Frente a este panorama, López -que no ve a sus hijos desde el 15 de agosto- expresó su preocupación por no poder estar cerca de los chicos y no saber dónde van a transitar la enfermedad, ya que hace varios días que están de vacaciones en Ibiza junto a un grupo de amigos de la familia Icardi-Nara, entre los que se destaca Neymar, quien también tiene covid-19.

Estamos todos bien ❤️ Mi resultado es negativo, como el de los niños ,nuestro estado es bueno ❤️ gracias por tanto amor y preocupación

Cabe señalar que este no es el primer enfrentamiento que tienen Wanda y Maxi a raíz de la pandemia, ya que a fines de marzo el futbolista se enojó con su ex por llevar a sus hijos a Lombardía, Italia, que era uno de los principales focos de contagios. “Me gustaría saber bajo qué criterio rompes una cuarentena de una pandemia, donde a todo el mundo se le pide no salir, y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país al otro. Te movés y te vas al epicentro del contagio en Italia, sin que te importen las consecuencias”, reclamó el deportista a través de sus redes.