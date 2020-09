Nai Awada se quebró al hablar de su papá: ” Fue muy duro ver a mi papá recibiendo un premio borracho…”

Empezó criticando a Diego Brancatelli, después contó qué cosas les reprocha a sus padres y terminó recordando lo mal que se sintió cuando vio a su papá recibir un premio un poco tomado. En el medio, lloró. La visita de Nai Awada a LAM fue una verdadera montaña rusa de emociones. Antes, incluso, había charlado de un supuesto coqueteo con Cachete Sierra, uno de los hombres del momento.

Cuando Angel de Brito le preguntó por su reciente conflicto con Diego Brancatelli, Nai se largó. Dijo que el periodista “es un cagón” y contó que después de discutir, cuando ya había terminado el programa Intratables, le avisó que le iba a mandar todas sus películas “porque siempre decís que no trabajo“. Nai denunció que Branca le dijo “qué bueno, así me cascoteo“.

En medio de ese relato descarnado, Yanina Latorre le recordó que ella había sido muy atacada cuando estaba en el Bailando. “Uy, sí… no sabés lo que fue y lo mal que la pasé en esa época. Y quiero decir esto: yo la veo a Yanina defendiendo a su hija, a Lola, y no sólo me emociono y me pongo a llorar. También siento que me hubiera gustado tener una mamá que me defendiera como Yanina“.

“La veo a Yanina Latorre defendiendo a Lola y a mi me hubiera gustado tener una madre que me saltara de esa forma. Yo no tuve a mis padres para que dieran la cara por mí”.

Entre lágrimas, Nai recordó que “en esa época, mi mamá estaba en Europa y no podía venir… y mi papá… que se yo. El tiene sus problemas, sus cuestiones, sus temas que prefiero que los hable él y no yo. Tiene altibajos. Entonces yo iba a ver a mi papá, y con esa carga iba al programa, y ahí me decían de todo y yo no tenía a nadie para que diera la cara por mi“.

Mientras algunas “angelitas” le decían que “los padres hacen lo que pueden, no es que sean malos” y Yanina Latorre se mantenía en su postura de que “no importa si estás en el Colón o en el Cervantes o en Francia, es tu hija, ¿entendés? Tenés que dar la cara por ella“, Awada caía por un tobogán emocional.

“Yo estuve siempre para él, ¿Entendés? Yo estuve en primera fila así estuviera en una obra chiquita como quinto actor o si fuera el protagonista del título más importante. Soy tu hija, ya sé que sos más groso que yo y que no te gusta lo que hago, pero esto es lo que elegí, ¿entendés?“.

“El me pidió perdón y me explicó, y yo entendí que él tenía sus problemas, sus temas. No quiero hablar, no quiero decirlos, pero yo sufrí mucho cuando lo vi subir a recibir un Martín Fierro estando borracho. ¿Sabés lo que fue para mi, con 20 o 21 años, ver eso? Y todos los felicitaban, todos sonreían, lo tomaban como algo positivo o divertido y para mi era un sufrimiento” cerró Naiara, otra vez con la voz quebradiza.