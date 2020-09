Vuelve “Podemos hablar”;Andy Kusnetzoff:”Hubo una magia especial, fue súper emotivo”

El sábado próximo vuelve a la pantalla de Telefe el ciclo “Podemos Hablar” que conduce Andy Kusnetzoff y que salió del aire tras el contagio de COVID-19 de su conductor.

Sus invitados son: Pampita, Lizy Tagliani, Fede Bal y Karina Jelinek.

El programa se grabó ayer y en su salida de la productora donde se realiza, Andy charló con “Informados de todo”, América.

“Muy bien, estoy contento de volver. Hablé con todos, muy buena onda de todos. Tomamos más recaudos que antes, cada vez más, la verdad. Estuvo súper emotivo, todos con mucha onda, había una magia especial, es un momento difícil para todos y ojalá que le lleve un poco de alegría”, expresó.

Recordemos que Andy estuvo internado, luego se fue a un departamento para aislarse, volvió a su programa radial desde su casa y ahora cuando se recuperó al 100% optó por regresar a la televisión.

“Sí, por supuesto, me asusté, me dijeron que tenía una neumonía y quedé internado. Me siento recuperado, hay que seguir cuidándose como si no me hubiera pasado. Quería estar al 100% y no apurarme. Ahora van a ser 5 islas con la mía para mantener la distancia en lo que se puede”, expresó.